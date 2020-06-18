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"اليونيسيف" تعلن وصول أول دفعة لمجموعات اختبار (كوفيد - 19) لليمن

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"اليونيسيف" تعلن وصول أول دفعة لمجموعات اختبار (كوفيد - 19) لليمن "اليونيسيف" تعلن وصول أول دفعة لمجموعات اختبار (كوفيد - 19) لليمن
نيانتي: إجراء اختبار أوسع لإنقاذ الأرواح في عموم البلاد

أعلنت منظمة اليونيسيف وصول دفعة أولى مكونة من 10 آلاف مجموعات اختبار كوفيد-19 إلى صنعاء.

وأفادت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، أنه من المتوقع وصول شحنة إضافية مكونة من 8 آلاف مجموعة اختبار إلى عدن في الأيام القادمة، مشيرة إلى أن استجابة المنظمة لكوفيد-19 في اليمن تعاني نقصًا شديدًا في التمويل، حيث تم تلقي حتى الآن، 10 في المائة فقط من نداء اليونيسيف للتمويل البالغ 53 مليون دولار.

وأشادت اليونيسيف بسخاء الجهات المانحة، مشيرة إلى أنه ظل ينقذ حياة الملايين من الأطفال، على مر السنين.

من جانب آخر أوضحت ممثلة اليونيسيف في اليمن سارة بيزولو نيانتي، أن مجموعات الاختبار ستسمح بإجراء اختبار أوسع لكوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، وإدارة الحالات المؤكدة في الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح.

وأبانت أن اليونيسيف ستواصل جلب الإمدادات الحيوية لليمن لدعم جهود الاستجابة وحماية الأطفال ومجتمعاتهم من الجائحة. الجديد منظمة اليونيسيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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