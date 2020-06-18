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حجز مركبات مخالفة وضبط مخالفات عدة في حملة مرورية واسعة بأحد رفيدة

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حجز مركبات مخالفة وضبط مخالفات عدة في حملة مرورية واسعة بأحد رفيدة

أسفرت حملة مرورية واسعة نُفذت اليوم على عدة مواقع في محافظة أحد رفيدة ومنتزه الحبلة السياحي، عن ضبط مركبات مخالفة وحجزها، وتطبيق العقوبات النظامية تجاه قائديها.

ورصدت الحملة عدداً من المخالفات منها: التهور في قيادة المركبات، والقيادة بدون رخصة قيادة، وتظليل زجاج المركبات بالكامل، ومخالفات أخرى استوجبت حجز بعض المركبات المخالفة حسب النظام.

جاءت الحملة بإشراف محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، ومدير الشرطة العميد محمد البناوي، وبقيادة مدير شعبة مرور المحافظة العقيد يحيى الشهراني.

يُذكر أن شعبة مرور أحد رفيدة مستمرة في تعقب المخالفين والمتهورين على مدار الساعة، ولن يسمح أو يتغاضى لمن يخالف الأنظمة المرورية ويلحق الأذى بالمواطنين خلال الممارسات والسلوكيات الخاطئة في استخدام المركبة وقيادتها بتهور أو التغيير في الشكل الخارجي للمركبة.

حجز مركبات مخالفة وضبط مخالفات عدة في حملة مرورية واسعة بأحد رفيدة

أحد رفيدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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