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تنبيه متقدم للرياض .. أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية

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الأرصاد نبهت تبوك والشمالية برياح نشطة حتى الواحدة صباحًا

تنبيه متقدم للرياض .. أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض وتنبيهين لمنطقتي تبوك والشمالية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرج والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة تبوك، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة الحدود الشمالية أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف وعرعر، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

تنبيه متقدم للرياض .. أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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