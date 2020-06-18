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تعدت الـ50 ألف مصاب.. تسجل 1218 إصابة جديدة بكورونا و88 وفاة

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تعدت الـ50 ألف مصاب.. مصر تسجل 1218 إصابة جديدة بكورونا و88 وفاة تعدت الـ50 ألف مصاب.. تسجل 1218 إصابة جديدة بكورونا و88 وفاة
الصحة: ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة

تعدت الـ50 ألف مصاب.. مصر تسجل 1218 إصابة جديدة بكورونا و88 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافياً.

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وإتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة. الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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