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"ثوب وشماغ".. أمنية مريض بـ"كورونا" من ذوي الاحتياجات الخاصة وهكذا تفاعلت الممرضة

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"ثوب وشماغ".. أمنية مريض بـ"كورونا" من ذوي الاحتياجات الخاصة وهكذا تفاعلت الممرضة "ثوب وشماغ".. أمنية مريض بـ"كورونا" من ذوي الاحتياجات الخاصة وهكذا تفاعلت الممرضة

تفاجأ منسوبو "صحة جازان" المباشرون للحالات المعزولة بالمحجر الصحي بطلب ملح من أحد النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بضرورة توفير شماغ وثوب، مع تعالي صوته داخل المحجر، وتعامل المختصون مع الحالة.

وفي بادرة إنسانية، بادرت إحدى الممرضات اللاتي يشرفن على الحالات في المحجر، في نفس اليوم، بتكريم الشاب الذي أدخل المحجر بعد إصابته بفيروس كورونا، مقدمة له ثوباً وشماغاً وباقة ورد، مما ساهم في رفع معنوياته وتحسين حالته النفسية التي كان يعيشها منذ دخوله للمحجر.

وقالت شقيقة المريض "إلهام مدخلي": "بالأمس أخي من ذوي الاحتياجات الخاصة مصاب بالكورونا بفندق رايدسون بلو بجازان، تمنى أن يكون عنده ثوب وشماغ، وعندما سمعت الممرضة (مليحة) بذلك لم تترد في تلبيه طلبه، فشكراً لإدخالها البهجة والسرور على المريض وأسرته". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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