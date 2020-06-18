محافظ صامطة يرعى الحفل الافتراضي الختامي لدورة الإمام عبدالله القرعاوي

★ ★ ★ ★ ★

"المدخلي": تفاعل معها طلبة العلم عبر إذاعة زدني وبرنامج الزوم

يرعى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة عن بُعد مساء يوم غدٍ الجمعة- وبمشاركة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي- الحفل الافتراضي الختامي لدورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي -رحمه الله- العلمية المتقدمة السادسة والعشرين لعام 1441هـ والتي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، وسوف ينقل عبر منصة وزارة الشؤون الإسلامية على اليوتيوب.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بمحافظة صامطة الشيخ محمد بن زيد المدخلي، أن دورة الشيخ عبدالله القرعاوي العلمية 26 تفرعت منها دورة الدعاة 18 ودورة الأمن الفكري 4 ودورة فرعية 21 ودورة نسائية 15 وحققت المراد منها بعون الله، وتفاعل معها طلبة العلم عن بُعد عبر إذاعة زدني العلمية وبرنامج الزوم، موجهاً شكره لمحافظ صامطة على رعايته ختام هذه الدورة مساء يوم غدٍ الجمعة، كما وجه شكره لمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان المشاركة، ولجميع المشايخ وطلاب العلم على مشاركاتهم التي كان لها الأثر الطيب في إنجاح الدورة العلمية.

الجدير بالذكر أن الدورات بدأت يوم الأحد الموافق 08/ 10/ 1441هـ والتي استمرت لمدة تسعة عشر يوماً وقدمها نخبة من المشايخ والدعاة الفضلاء.

صامطة