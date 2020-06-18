أخبار عاجلة

بشار الأسد يظهر بسترة قديمة بعد عقوبات "قيصر" -
وراء كل صورة قصة .. هانحكيها علا شوشة في صورة -
: قصة حب يزن سلطاني بابنة الرئيس السوري بشار الأسد -
نور هشام سليم يعلن تفاصيل عبوره الجنسي -
شابة مصرية تثير ضجة بعد عرض نفسها للزواج عبر فيسبوك -
أحمد راضي "الأسطورة" نهاية حقبة حياة كروية لامعة -
اليوم - هاتفياً/ د.حسام حسني: درجة حرارة الجو لا تقضي على كورونا أو على نشاطه -
مدته 3 أيام.. "نيوم" راع رئيس لمؤتمر الألعاب الرقمية الافتراضي -
لمدة عامين.. تمديد تكليف "العتيبي" مديراً عاماً لتعليم نجران -
تفاعلًا مع "سبق".. "مراقبة الغابات" تباشر حالة الاحتطاب الجائر بـ"خيم كمب 61" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحسني": لا حالات "كورونا" في جامع عنيكر بالقوز.. وتوقف الصلاة للتعقيم فقط

Print

نفى إمام وخطيب جامع عنيكر بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة، ما تم تداوله من وجود حالات مصابة بفيروس " كوفيد- 19" في جامع عنيكر بالقوز، مؤكدًا أن الصلاة بجامع عنيكر توقفت من أجل عمل التعقيمات الاحترازية لمكافحة تفشي ( كوفيد- 19) ليس إلا! وذلك بعد التنسيق مع فرع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة.

وقال لـ"سبق" إمام وخطيب الجامع بعنيكر الدكتور إبراهيم الحسني، إن الأوقاف وافقت قبل ظهر أمس الأربعاء ٢٥ / ١٠/ ١٤٤١ هـ على إغلاق الجامع ريثما يتم التعقيم من قِبل الجهات المعنية والمساندة، وباشر فضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالقنفذة الشيخ الحسن بن نوري السيد، للتنسيق مع رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي، وتكونت لجنة لتطهير وتعقيم المسجد الجامع صباح اليوم الخميس.

وأكد "الحسني" أن الإغلاق جاء في إطار الإجراءات الاحترازية؛ مما استدعى اتخاذ هذه الخطوة منا فقط للتعقيم والتطهير، حفاظًا على سلامة المصلين، مقدمًا في الوقت نفسه شكره لإدارة المساجد بالقنفذة وبلدية القوز.

وأشار "الحسني" إلى أن إدارة أوقاف القنفذة طلبت منه معاودة الصلاة في الجامع من مساء اليوم نفسه، موضحًا للمصلين ومرتادي الجامع بإقامة صلاة الجمعة يوم غدٍ، وتطمينهم بأن الوضع آمن وما قام به إنما يكون حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، ولاسيما في ضوء كثرة مرتادي الجامع ليوم الجمعة والمكون من طابقين.

واختتم حديثه بأن الصلاة توقفت ليوم واحد فقط للتعقيم ثم عادت ولله الحمد، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد وقيادته الحكيمة والتي لا تألو جهدًا في خدمة مواطنيه، وجعلت سلامته من أولوياتها، وسأل الله سبحانه أن يزيل هذا الوباء عن هذه الأمة، وأن نكون بأحسن وأفضل حال.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

فلسطين.. 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين.. 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية