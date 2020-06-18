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السفارة المصرية بالرياض لـ"سبق": لم نتلق أي قرارات رسمية بشأن رسوم دخول السعوديين لمصر

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السفارة المصرية بالرياض لـ"سبق": لم نتلق أي قرارات رسمية بشأن رسوم دخول السعوديين لمصر السفارة المصرية بالرياض لـ"سبق": لم نتلق أي قرارات رسمية بشأن رسوم دخول السعوديين لمصر
للتأكد من المصادر الرسمية

السفارة المصرية بالرياض لـ

أكدت السفارة المصرية بالرياض في تصريح خاص لـ“سبق"، أنها لم تتلقَّ أي قرارات رسمية بشأن رسوم دخول السعوديين لمصر.

وفي التفاصيل فقد تواصلت "سبق" مع السفير المصري بالرياض أحمد فاروق، الذي نفى صحة الأنباء التي تنشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول فرض رسوم تأشيرة الدخول للسائحين من ودول الخليج.

وأضاف السفير فاروق أن السفارة لم تتلقَّ أي قرارات أو بيانات رسمية تفيد صحة ما هو متداول ومنشور في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه في حال وصول أي قرار رسمي بهذا الخصوص ستعلنه السفارة فورًا وتقوم بإصدار بيان رسمي موضح فيه كافة الأمور المتعلقة بالموضوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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