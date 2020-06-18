أخبار عاجلة

ملاعب الأبطال - ميرهان عمرو تعيد فتح ملف رفع الأثقال بعد الأزمات المتتالية في رياضة رفع الأثقال -
BE ONTime - خالد عامر: قرار عودة الدوري المصري قرار منطقي جدا. ولصالح صناعة كرة القدم في مصر -
BE ONTime - عبر سكايب/ بيل أنطوان يساعيد زكرياته مع المقاولون العرب واللعب في الدوري المصري -
تجنب الشمس والتدخين.. 5 نصائح من الصحة يجب اتباعها بعد التبرع بالدم -
منسق القبائل المصرية الليبية يعلن تفويض مصر لحماية ليبيا.. ويكشف تفاصيل الدور التركي لتخريب ليبيا -
شار النهار| أبانوب متعافي من "كورونا": احنا استهترنا كشعب ورسالة خاصة من ريم البارودي -
الرئيس السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري -
شارع النهار| أبانوب متعافي من كورونا يحكي كيف اكتشف إصابته واول إجراء اتخذه -
اليوم - غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة -
اليوم-وزارة السياحة:تأشيرة مجانية لكل دول العالم للسياحة في مصر بداية من أول يوليو وحتى نهاية أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بـ"رميدة الطائف"

Print
وسط استياء الأهالي من تجدُّد الحوادث بالطريق لضيقه وانحرافه

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بـ

لقي مساء أمس شخص مصرعه، وأُصيب آخر، إثر حادث مروري في محافظة الطائف، وذلك داخل حي الرميدة (الجامعة)، بينما نقل الهلال الأحمر الحالة الأخرى لتلقي العلاج بالمستشفى وسط استياء وتذمر الأهالي من تجدُّد الحوادث بهذا الطريق نظرًا لضيقه وانحرافه.

ويقول شاهد عيان إن أسباب الحادث تعود إلى انحراف سيارة المتوفى -رحمه الله- داخل مسار لا يتجاوز ثلاثة أمتار، كثير المنعطفات بسبب سوء التنفيذ من الجهة المعنية. مبينًا أن مدخل الحي (شارع 25) شهد متكررة عدة لكثرة منعطفاته، وتنفيذ مسارين لا يتجاوزان ثلاثة أمتار لكل مسار، مع توسط أعمدة الكهرباء بكلا المسارين.

وطالب المواطن نايف الحارثي، أحد ساكني مخطط الجامعة، أمانة الطائف وشركة الكهرباء بحل مشكلة مدخل الحي الذي يعد شريانًا لساكني الحي وسط استغرابه من طريقة التنفيذ التي عليها ملاحظة هندسية، قد تودي بحياة ساكني الحي.

وتحدث المواطن الآخر عبدالله المالكي بحرقة في أمر الطريق المؤدي إلى قصر الملك عبدالله -رحمه الله-، وطالب بسرعة عمل ازدواج للطريق الذي يشهد ازدحام الشاحنات وعابري الطريق، وقد تسبب في تلف مركبات عدة، وفَقْد أرواح كثيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صاحب صيدلية البسطويسي بالمنصورة يحكي تفاصيل حكاية عجيبة.. 3 حوادث سيارات تدمر الصيدلية في 6 أشهر

صاحب صيدلية البسطويسي بالمنصورة يحكي تفاصيل حكاية عجيبة.. 3 حوادث سيارات تدمر الصيدلية في 6 أشهر

الشرطة الأمريكية لم تتعظ بعد حادثة جورج فلويد.. 4 حوادث سجلتها الكاميرات!

الشرطة الأمريكية لم تتعظ بعد حادثة جورج فلويد.. 4 حوادث سجلتها الكاميرات!

مساء dmc - بالفيديو .. حوادث سرقة ونهب تخلل المظاهرات في الولايات المتحدة وترامب يهدد المتظاهرين

مساء dmc - بالفيديو .. حوادث سرقة ونهب تخلل المظاهرات في الولايات المتحدة وترامب يهدد المتظاهرين

شبكة عيون الإخبارية