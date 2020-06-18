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"الفيصل" يعقد اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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"الفيصل" يعقد اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الفيصل" يعقد اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
تم مناقشة المرحلة المقبلة التي تشهد عودة النشاط الرياضي

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، اجتماعًا عن بُعد مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المرحلة المقبلة التي ستشهد العودة للنشاط الرياضي بعد توقُّف استمر طويلاً بسبب جائحة المستجد (COVID-19)، والترتيبات الخاصة بذلك من قِبل الأندية والاتحادات الرياضية، إضافة إلى التشديد على ضرورة الالتزام بما جاء في الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط الرياضي، وأهمية تطبيقه من أجل عودة آمنة للرياضيين كافة.

كما تم خلال الاجتماع، الذي حضره مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله الدلاك، ووكلاء الوزارة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والرئيس المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز الحميدي، الاطلاع على أبرز الصعوبات والعوائق في ظل الظروف الراهنة التي تمرّ بها جميع أندية العالم بسبب هذه الجائحة، وبحث الحلول المناسبة والملائمة لمعالجتها بالشكل الأمثل.

يُشار إلى أن وزير الرياضة سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات مماثلة مع رؤساء أندية الدرجتَين الأولى والثانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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