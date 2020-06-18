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إعادة فتح المساجد ومداخل سعيدة الصوالحة بعد ساعات من إغلاقها بفعل كورونا

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شملت التوجيهات فتح الطرق وإزالة الصبات وأكوام التراب لتعود الحياة إلى طبيعتها

إعادة فتح المساجد ومداخل سعيدة الصوالحة بعد ساعات من إغلاقها بفعل كورونا

صدرت توجيهات بإعادة فتح المساجد ومداخل ومخارج مركز سعيدة الصوالحة شمال غرب عسير بعد إغلاقها صباح أمس بسبب ظهور عدد من حالات المستجد.

وفي التفاصيل، قالت مصادر "سبق" إن لجنة محلية اتخذت إجراءات تقضي بإغلاق مداخل ومخارج المركز وإيقاف الصلوات بالمساجد منذ فجر أمس بسبب انتشار الفايروس وظهور عدد من الحالات إلا أن توجيهات صدرت بإعادة فتح الطرق وإزالة الصبات وأكوام التراب التي تم استحداثها لتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي بعد عدة ساعات من اتخاذ القرار.

واستقبلت المساجد المصلين عند صلاة العشاء من مساء الأربعاء، بعد صدور التوجيه بالسماح بأداء الصلوات في مساجد المركز وفق الإجراءات والضوابط المتبعة والمنصوص عليها.

إعادة فتح المساجد ومداخل سعيدة الصوالحة بعد ساعات من إغلاقها بفعل كورونا

إعادة فتح المساجد ومداخل سعيدة الصوالحة بعد ساعات من إغلاقها بفعل كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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