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تسجل 1363 إصابة بـ "كورونا" و 84 حالة وفاة

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مصر تسجل 1363 إصابة بـ "كورونا" و 84 حالة وفاة تسجل 1363 إصابة بـ "كورونا" و 84 حالة وفاة
ارتفاع إجمالي المتعافين إلى 13141 والوفيات إلى 1850

مصر تسجل 1363 إصابة بـ

سجلت اليوم 1363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و84 حالة وفاة، وشفاء 411 حالة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 49219 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 13141 حالة, والوفيات إلى 1850 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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