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"كورونا في الرياض".. الإصابات تقترب من الـ40 ألف حالة.. وتعافي أكثر من النصف

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"كورونا في الرياض".. الإصابات تقترب من الـ40 ألف حالة.. وتعافي أكثر من النصف "كورونا في الرياض".. الإصابات تقترب من الـ40 ألف حالة.. وتعافي أكثر من النصف
تمثل 28 % من إجمالي المصابين بالسعودية.. وعدد الوفيات بالمنطقة بلغ 119 حالة

اقترب عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الرياض من الـ40 ألف حالة حتى الآن؛ إذ بلغت 39616، وذلك منذ تسجيل أول حالة في الثاني من مارس الماضي لشخص قادم من خارج ، وهو ما يشكل 28 % من مجموع الإصابات في جميع المناطق الذي وصل إلى 141234 حالة حتى اليوم الأربعاء، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفي التفاصيل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس ممن تلقى العلاج في الرياض 22377 حالة، وعدد الوفيات 119 حالة، بينما لا يزال 17200 حالة من المسجلة تقريبًا نشطة.

ومن جهة أخرى، لا تزال الأرقام اليومية المسجلة والمعلنة من قِبل وزارة الصحة في الرياض تواصل ارتفاعها؛ إذ سجلت اليوم الأربعاء رقمًا جديدًا بـ2371 إصابة.

وتستعرض "سبق" أرقام الإصابات لآخر أربعة أيام بالرياض، وجاءت كالآتي: الأربعاء 2371 حالة، الثلاثاء 1629 حالة، الاثنين 1658 حالة، الأحد 1735 حالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، قد بيّن أنه تم رصد ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة منذ منتصف مايو الماضي. وأوضح أن 90 % من هذه الحالات الحرجة مسجَّلة في الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة ومحافظة جدة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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