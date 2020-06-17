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"تنمية" العرضيات الشمالية تطلق مبادرة توعوية للعمالة والمقيمين

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للاحترازات الوقائية من وباء

شاركت لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الشمالية بمبادرة توعوية للعمالة والمقيمين (غير الناطقين باللغة العربية) بالاحترزات الوقائية من وباء فيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة علي بن سلطان السهيمي إن المبادرة بإشراف مركز التنمية الاجتماعية بالقوز، وشارك فيها أكثر من 10 متطوعين مع فريق رواد العطاء التطوعي التابع للجنة.

وذكر "السهيمي" أن الحملة التوعوية استمرت أربعة أيام ولا زالت، حيث تم توزيع 5000 مادة إعلامية وتوعوية وإهداء عبارة عن: برشورات توعوية، واستاندات مقاس 1.5 م في 75 سم توعوية بالإسكانات الكبيرة للعمال، ولوحات جانبية مقاس 2م في 1م توعوية في أماكن تجمع العمال، وأخيراً هدايا متنوعة (سجادة- سبحة- خاتم استغفار- علبة معقم- قفازات- كمامات).

وأضاف "السهيمي" أنه تم التأكيد على الجاليات بأهمية التوعية، والتأكيد عليهم بتطبيق الاحترازات التي حثّت عليها حكومتنا الرشيدة.

وأشار "السهيمي" إلى أن مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوز هادي بن محمد المسعري كانت له توجيهاته السديدة، ومتابعته عن كثب لتنفيذ هذه الحملة بكل احترافية ليعم بنفعها جميع المقيمين، وبإشراف ومشاركة محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف.

ووجه رئيس اللجنة شكره وتقديره لكل من ساهم أو شارك في التنفيذ، مشيداً بدور الشباب المتطوعين في التنفيذ.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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