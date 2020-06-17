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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن السفارة الأردنية في الرياض، ستقوم بإرسال فريق قنصلي إلى المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 18 إلى 20 حزيران الحالي؛ لتقديم الخدمات القنصلية للمغتربين الأردنيين هناك.

وأشارت الوزارة في تصريح مقتضب، اليوم الثلاثاء، إلى أن مكان تواجد الفريق القنصلي سيكون في مبنى فندق نوفوتيل الدمام من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة قبل العصر.