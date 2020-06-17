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أمانة جدة تُغلق 280 محلاً تجارياً لم تُطَبّق إجراءات واحترازات "كورونا"

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إثر جولات نفذها مراقبو البلديات على مطاعم وملاحم وبقالات وتموينات وأنشطة أخرى

أمانة جدة تُغلق 280 محلاً تجارياً لم تُطَبّق إجراءات واحترازات

أغلقت أمانة محافظة جدة 280 محلاً تجارياً ما بين مطاعم وملاحم وبقالات وتموينات وأنشطة أخرى متنوعة خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية مع قرار الحظر الجزئي من الثالثة مساء وحتى السادسة صباحاً.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحلات من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيدها بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفاً من تفشي .

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية، وشدد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وقال الزهراني : "تأتي هذه الجولات الرقابية ضِمن الجولات المتواصلة على كافة مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية".

وأكد "الزهراني على حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.


كما دعا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر مركز الاتصال 940.

أمانة جدة تُغلق 280 محلاً تجارياً لم تُطَبّق إجراءات واحترازات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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