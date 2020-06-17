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"تنمية مجموعة الـ20" تعقد اجتماعاً افتراضياً لبحث مساعدة الدول الأقل نمواً

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"تنمية مجموعة الـ20" تعقد اجتماعاً افتراضياً لبحث مساعدة الدول الأقل نمواً "تنمية مجموعة الـ20" تعقد اجتماعاً افتراضياً لبحث مساعدة الدول الأقل نمواً
ناقشت خطة العمل لتوفير الضروريات الأساسية لاحتواء جائحة كورونا

عقدت مجموعة عمل التنمية بمجموعة العشرين اجتماعاً افتراضياً اليوم الأربعاء، بهدف مواصلة النقاش فيما يتعلق بأولويات مجموعة العمل.

وتفصيلاً، ناقش الأعضاء التمويل من أجل التنمية المستدامة وجودة البنية التحتية من أجل الترابط الإقليمي وتحديث إطار المساءلة وتحديث الرياض المتعلق بمساهمة مجموعة العشرين في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وإلى جانب ذلك، ناقشت المجموعة خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لفيروس كورونا في إفريقيا والدول الأقل نمواً.

وبسبب تداعيات جائحة ، وأثرها على ركود الاقتصاد العالمي، تتأثر بشكل خاص أقل البلدان نمواً الأكثر عرضة للمحن الاجتماعية والاقتصادية الشديد، ولذلك تُبرز "خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لفيروس كورونا في إفريقيا والدول الأقل نمواً" التزامات مجموعة العشرين نحو الجهود التضامنية الملموسة لمساعدة إفريقيا والدول الأقل نمواً في حصول الشعوب الأقل حظاً على الضروريات الأساسية واحتواء الجائحة وتداعياتها وشق الطريق نحو التعافي منها.

وتسعى مجموعة عمل التنمية نحو تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لأجندة 2030؛ وإبراز جهود مجموعة العشرين بصورة أكثر وضوحاً ومصداقيةً وفعالية، والمحافظة على مواصلة جهود مجموعة العشرين واتساقها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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