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تقرير حقوقي: أكثر من 7 آلاف انتهاك ارتكبه الحوثي بحق المواطنين بتعز

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تقرير حقوقي: أكثر من 7 آلاف انتهاك ارتكبه الحوثي بحق المواطنين بتعز تقرير حقوقي: أكثر من 7 آلاف انتهاك ارتكبه الحوثي بحق المواطنين بتعز
27 مدنياً ضحايا ألغام الحوثي في منطقة الشقب.. اعتداء جسدي وتعذيب

تقرير حقوقي: أكثر من 7 آلاف انتهاك ارتكبه الحوثي بحق المواطنين بتعز

كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب ميليشيا الحوثي المتمردة أكثر من 7 آلاف انتهاك بحق المواطنين في منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم، جنوبي محافظة تعز، خلال السنوات الست الماضية

وأكد التقرير الصادر عن لجنة الحقوق الإنسانية والتنموية والرصد بمحافظة تعز، رصد (7126) حالة انتهاك وتضرر بشري ومادي تعرض لها السكان المدنيون والممتلكات العامة والخاصة في منطقة الشقب من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة من 9 سبتمبر 2015، حتى يونيو 2020.

ووفقا للتقرير، فإن حالات القتل الخارجة عن إطار القانون بلغت خلال الفترة ذاتها (56) حالة قتل بينها (10) أطفال و(8) نساء و(38) رجلاً، جميعهم من المدنيين العزل، فيما بلغت حالات الإصابة الجسدية (228) حالة إصابة تعرض لها السكان المدنيون بسبب عمليات القصف والقنص التي مارستها ميليشيا الحوثي بينها (52) طفلاً و(52) امرأة و(124) رجلاً، تسببت هذه الاصابات في إعاقة دائمة لـ (5) نساء و(6) رجال.

وبحسب التقرير، فإن ضحايا ألغام ميليشيا الحوثي التي زرعتها في المنطقة بلغت (15) مدنياً بينهم (3) قتلى من المدنيين وإصابة (12) آخرين بينهم (5) نساء.

وشملت الانتهاكات الاعتداء الجسدي والتعذيب داخل سجون الميليشيا الحوثية التي بلغت حصيلته (4) حالات، فيما بلغت حصيلة التهجير القسري (94) أسرة هجرتها الميليشيا.

وأجبرت ميليشيا الحوثي – وفق ما أورد التقرير – 600 أسرة على النزوح من المنطقة، مشيراً التقرير إلى أن الأضرار والخسائر المادية للمواطنين بلغت أكثر من (719) انتهاكاً.ميليشيا الحوثي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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