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"مايكروسوفت" تطرح تحديثًا يُصلح خللًا خطيرًا في "ويندوز 10"

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"مايكروسوفت" تطرح تحديثًا يُصلح خللًا خطيرًا في "ويندوز 10" "مايكروسوفت" تطرح تحديثًا يُصلح خللًا خطيرًا في "ويندوز 10"
قالت: التحديث تَضَمّن جملة من "التحسينات والإصلاحات"

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحديثًا جديدًا يُصلح خللًا خطيرًا في نظام تشغيل "ويندوز 10".

وأوضحت "مايكروسوفت"؛ وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن التحديث يُصلح الخلل الخطير الذي أطلق عليه "ثغرة طابعة ويندوز 10".

وتتمثل تلك الثغرة في أنها تمنع مستخدمي "ويندوز 10" من طباعة نسخ ورقية من مستنداتهم.

وقالت مايكروسوفت: إن تحديث "ويندوز" تَضَمّن جملة من "التحسينات والإصلاحات"، التي من بينها معالجة مشكلة منع الطابعات من الطباعة.

ويمكن لمستخدمي "ويندوز 10" تثبيت التحديث يدويًّا إذا لم تكن متاحة من خلال قسم "تحديثات ويندوز".

أما بالنسبة للذين لا يستطيعون تنزيل التحديثات الجديدة؛ فيمكنهم إزالة تحديثات النظام الأساسية السابقة لشهر يونيو؛ حتى يتمكنوا من طباعة أي شيء في الوقت الحالي، لحين تنزيل التحديثات الخاصة بشهر يونيو الجاري.

شركة مايكروسوفت الأمريكية ويندوز 10

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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