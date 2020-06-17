أخبار عاجلة

مباشر.. افتتاح أول تمثال لـ لينين غرب ألمانيا -
البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا -
بيت ريا وسكينة| مبادرة مهمة جدا من وزيرة الثقافة لكل اللي بيحبوا المسرح -
صورة مع علا شوشة| شوفوا أسعار العربيات هيحصل فيها إيه الفترة الجاية -
صورة مع علا شوشة| "جراند جروب" بيفكروا برة الصندوق، شوفوا المشاريع بتاعتهم -
لعلهم يفقهون | الفرق بين الرحمة والمغفرة | السبت 20/6/2020 | الحلقة الكاملة -
اليوم - الرئيس السيسي يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية -
اليوم - الرئيس السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة -
الاحتفاظ باسم ورقم جوال العملاء شرط لعودة صالونات التجميل النسائية -
أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سلطنة عمان.. 810 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 24079

Print
سلطنة عمان.. 810 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 24079 سلطنة عمان.. 810 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 24079
وزارة الصحة: بلغ عدد حالات الوفاة 116 وتماثل 11797 للشفاء

سلطنة عمان.. 810 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 24079

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء تسجيل (810) إصابات جديدة بمرض (كوفيد ١٩)؛ منها (468) لعمانيين و(342) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (24079) و(116) وفاة وتماثل (11797) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية (2797)، وإجمالي الحالات المنومة اليوم (64)، وإجمالي المنومين (362)، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (102).سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل

اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل

اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية

اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية

البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا

البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية