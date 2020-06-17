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اليوم وليلة الخميس.. الحصيني: أمطار متفاوتة على هذه المناطق

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اليوم وليلة الخميس.. الحصيني: أمطار متفاوتة على هذه المناطق اليوم وليلة الخميس.. الحصيني: أمطار متفاوتة على هذه المناطق
قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والرياض والمدينة

اليوم وليلة الخميس.. الحصيني: أمطار متفاوتة على هذه المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة تشهدها عدة مناطق اليوم الأربعاء وليلة غد.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1441/10/25هـ وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة وأجزاء من عُمان واليمن.

وأضاف: متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والساحل الغربي والمدينة ومتوسطة على الرياض والشمالية.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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