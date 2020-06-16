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عون يجتمع بالمجلس الأعلى للدفاع لبحث الأوضاع الأمنية بلبنان

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عون يجتمع بالمجلس الأعلى للدفاع لبحث الأوضاع الأمنية بلبنان عون يجتمع بالمجلس الأعلى للدفاع لبحث الأوضاع الأمنية بلبنان

جي بي سي نيوز:- يجتمع ظهر الاثنين، الرئيس اللبناني ميشيل عون، بالمجلس الأعلى للدفاع لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد.

ونشرت الرئاسة اللبنانية دعوة الرئيس عون للاجتماع مساء الأحد عبر تصريح مقتضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب موجة احتجاجات وأعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة بلبنان منذ مساء الخميس الماضي ، وفق "عربي21".

وتركزت الاحتجاجات وسط العاصمة بيروت وفي مدينة طرابلس، وأسفرت عن وقوع عشرات الإصابات وإلحاق أضرار بعدد من المحال التجارية والمصارف.

وتزامنت الاحتجاجات مع تدهور غير مسبوق للاقتصاد اللبناني، بعد أن تجاوز  حاجز الـ5 آلاف ليرة في السوق السوداء.

ومنذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 شباط/ فبراير الماضي. 

 

 

جي بي سي نيوز

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