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مؤمنة: ليس في أجندتنا التراجع أو الابتعاد.. مشتاقين للعودة

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مؤمنة: ليس في أجندتنا التراجع أو الابتعاد.. مشتاقين للعودة مؤمنة: ليس في أجندتنا التراجع أو الابتعاد.. مشتاقين للعودة
رئيس النادي الأهلي ينفي خبر التنحّي عن كرسي الرئاسة

مؤمنة: ليس في أجندتنا التراجع أو الابتعاد.. مشتاقين للعودة

قال رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة: إن التراجع عن رئاسة النادي والابتعاد ليس من ضمن أجندة إدارته، التي تسلمت زمام الأمور في يناير الماضي.


وكتب مؤمنة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي

«تويتر»، الثلاثاء: "جماهيرنا الغالية ثقوا تمامًا أن كل تفكيرنا في الفترة المقبلة، تجهيز النادي بشكل عام، ومشتاقين جدًّا للعودة، نعم هناك تحديات مختلفة ولكن سنتجاوزها بتوفيق الله ثم العمل ودعمكم". وأضاف: "في الأهلي تعلمنا العزيمة والعمل والطموح.. وليس في أجندتنا مطلقًا التراجع أو الابتعاد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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