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بريطانيا.. قفزة حادة للضحايا بفيروس كورونا.. رصد 233 وفاة جديدة

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بريطانيا.. قفزة حادة للضحايا بفيروس كورونا.. رصد 233 وفاة جديدة بريطانيا.. قفزة حادة للضحايا بفيروس كورونا.. رصد 233 وفاة جديدة
1279 إصابة إضافية ليبلغ الإجمالي 298136

بريطانيا.. قفزة حادة للضحايا بفيروس كورونا.. رصد 233 وفاة جديدة

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تم رصد 233 حالة جديدة مقابل 38 في الإحصائية المنشورة أمس الاثنين.


وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 15 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء المستجد في المملكة المتحدة بواقع 233 حالة، لتصل إلى مستوى 41969.

ويمثّل هذا الرقم قفزة كبيرة للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي شهدت في الأيام الماضية تراجعًا ملموسًا لهذا المؤشر؛ حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 12 يونيو 202 حالة، وفي 13 يونيو 181، وفي 14 يونيو 36، وفي 15 يونيو 38.

ونقلت وكالة "رويترز"، استنادًا إلى المعطيات الرسمية في بريطانيا حول الوفيات، أن عدد ضحايا الفيروس قد يبلغ 53077 شخصًا، مع أخذ حالات "COVID-19" المشتبه فيها بعين الاعتبار.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1279 حالة جديدة ليبلغ مستوى 298136.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع لمؤشر الإصابات اليومية في المملكة المتحدة مقارنة مع بيانات أمس؛ حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 12 يونيو 1541 حالة، وفي 13 يونيو 1425، وفي 14 يونيو 1514، وفي 15 يونيو 1056.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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