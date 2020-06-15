فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم

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"السبيعي" طالب كل من تظهر عليه أعراض الإصابة بالتوجُّه إلى عيادات "تطمن"

تواصل الفرق الطبية بمستشفى الخرمة العام زيارة الحالات المصابة بفيروس كورونا من 6 عائلات بالخرمة، وتقوم بالكشف عليهم، ومتابعة حالتهم الصحية داخل العزل المنزلي.

وفي التفاصيل، قامت الفِرق الطبية بالكشف على أكثر من 100 حالة مخالطة لأفراد الأسر المصابة بفيروس كورونا بالخرمة.

وفي هذا الصدد قال مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي لـ"سبق": ظهرت في الأيام الماضية حالات مصابة بفيروس كورونا بين بعض العوائل بمحافظة الخرمة نتيجة مخالطتهم حالتين مصابتين، وتم تحويلهم لمستشفيات الطائف.

وأضاف: بعد استقرار الحالات المصابة تم عزلهم في شقق خاصة بمنازلهم، وإلزام المخالطين لهم بالحجر. والواجب عليهم الالتزام بفترة العزل، وتطبيق جميع الاحترازات حتى تتم السيطرة على الفيروس. والحقيقة لمسنا منهم التجاوب والتعاون مع الفرق الطبية، ونشكرهم وندعو لهم بالشفاء.

وأشار السبيعي إلى أن تبادل الزيارات بين العوائل من أهم أسباب انتشار الفيروس بالمجتمع، ويجب توقف تلك الزيارات خلال الأسبوعين القادمَين حتى لا يتوسع الوباء بالمحافظة، وتظهر حالات إيجابية جديدة.

ووجّه مدير مستشفى الخرمة العام المواطنين والمقيمين بمحافظة الخرمة، الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، مثل "ارتفاع بدرجة الحرارة أو احتقان بالحلق، وضيق بالتنفس، وكحة مستمرة، وصداع شديد"، بالتوجُّه لعيادات (تطمن) بالمستشفى ومركز صحي الخرمة للكشف عن كورونا.

وقال في نهاية حديثه: عيادة "تطمن" وُضعت من وزارة الصحة للاطمئنان على صحة الفرد بالمجتمع. ونحن بدورنا بمستشفى الخرمة والمراكز الصحية بالمحافظة نتشرف بخدمة جميع الحالات، ونستقبل الاتصالات والاستفسارات على مدار الساعة.