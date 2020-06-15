أخبار عاجلة

ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل -
"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد -
النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل -
"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" -
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045 -
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال

Print
مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال
النهائي يوم 23 أغسطس

مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال

اتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على استكمال مباريات دوري الأبطال، خلال شهر أغسطس المقبل، مع تحديد التواريخ الأولية لجولات ربع ونصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

وأكدت «سكاي سبورتس» الإنجليزية، الاثنين، أن بقية مباريات الإياب من الدور ثمن النهائي ستقام يومي 7 و8 أغسطس، في ملاعب الأندية التي ستشارك بشكل قانوني مثل برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونخ، بعد أن لعبت مواجهات الذهاب خارج أرضها.


بينما ستقام مباريات ربع النهائي من جولة واحدة، من 12 إلى 15 أغسطس، وكذلك نصف النهائي من جولة واحدة، يومي 18 و19 أغسطس، على أن يكون النهائي يوم 23 أغسطس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد

"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد

شبكة beIN أكثر المتضررين.. الشركات القطرية تبدأ في إجراءات التسريح وتخفيض الأجور.. هنا التفاصيل

شبكة beIN أكثر المتضررين.. الشركات القطرية تبدأ في إجراءات التسريح وتخفيض الأجور.. هنا التفاصيل

موضحًا بها شبكة الطرق والسكة الحديد.. "المساحة" تحدث الخارطة الرسمية للمملكة

موضحًا بها شبكة الطرق والسكة الحديد.. "المساحة" تحدث الخارطة الرسمية للمملكة

مساء dmc - سبعة وثلاثون مليون تغريدة لصالح أردوغان.. تويتر توقف حسابات ضمن شبكة

مساء dmc - سبعة وثلاثون مليون تغريدة لصالح أردوغان.. تويتر توقف حسابات ضمن شبكة

شبكة عيون الإخبارية