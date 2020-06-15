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العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال

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العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال
قال: يجب أن يكون هناك تعايش حذر مع الفيروس خلال الفترة المقبلة

العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس..

طالب المستشار التربوي عبدالله بن دحيم الدهاس؛ بالعودة التدريجية مع بدء الحياة الطبيعية اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر شوال الحالي، بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة لمكافحة ، حسب ما أعلن سابقاً.

وقال "الدهاس": "شاهدنا للأسف الشديد ازدحاماً غير مبرر مع فتح الحظر الجزئي في مناطق ومحافظات المملكة في بداية شهر شوال، وكأن الفيروس قد انتهى تماماً، وذلك في المحلات التجارية والطرق والسواحل البحرية، ويتعين أن تكون العودة إلى الحياة الطبيعية بالتدرج".

وأضاف أنه ليس من المنطق أن نبدأ من يوم الأحد بالخارج جماعات وزرافات إلى الأسواق والمطاعم والحدائق والمنتزهات وإقامة الولائم والجمعات العائلية؛ مشيراً بأنه يجب أن يكون هناك تعايش حذر مع الفيروس خلال الفترة المقبلة للتغلب عليه والحد من انتشاره، ومنع صغار السن من الخروج من المنازل للبقالات، أو مراكز التسويق بدون مرافقة الكبار؛ لئلا يكونوا مصدراً من مصادر نقل العدوى.


وبين أن البعض قد يتبادر إلى ذهنه أن العودة إلى الحياة الطبيعية هو انتهاء الفيروس، وهذا خطأ، مشيراً إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وترك مساحات للتباعد والمداومة على غسل اليدين ولبس الكمامات الطبية، وتعويد صغار السن على العادات الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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