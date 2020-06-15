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لبنان يسجل 18 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

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لبنان يسجل 18 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لبنان يسجل 18 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية
ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 875

لبنان يسجل 18 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّل لبنان 18 إصابة جديدة مثبتة مخبرياً بفيروس "كورونا"المستجد، 12 منهم من المقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، والـ 6 الباقين من اللبنانيين الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1464 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أن الساعات الـ 24 الماضية شهدت لبنان تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إجراء 784 فحصًا PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 875 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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