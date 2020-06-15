أخبار عاجلة

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" -
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045 -
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بزيادة 10 عن أمس.. 118 مدينة سعودية تسجل إصابات جديدة بـ"كورونا"

Print
إجمالي عدد الإصابات بلغ 4507 حالات وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم

بزيادة 10 عن أمس.. 118 مدينة سعودية تسجل إصابات جديدة بـ

شهدت 118 مدينة ومحافظة ومركزاً وقرية في المملكة، اليوم، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 10 مدن مقارنة بأمس.

وسجلت الرياض 1658 حالة جديدة، وجدة 413، ومكة 389، والدمام 270، بينما توزعت باقي الحالات على المدن والمحافظات الأخرى.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 4507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات منذ تفشي الفيروس حتى اليوم إلى 132048 حالة، منها 43147 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و87890 حالة تعافٍ، و1011 حالة وفاة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

شبكة عيون الإخبارية