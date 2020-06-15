أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي الإحصائي لمدني المنطقة

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نوه بجهوده في مكافحة انتشار فيروس كورونا

استقبل أمير منطقة تبوك، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة، اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني.

واطلع الأمير فهد بن سلطان، في بداية اللقاء، على التقرير الإحصائي السنوي لإنجازات الدفاع المدني خلال العام 2019م، واشتمل على جهود المديرية والإدارات التابعة لها والحالات التي جرت مباشرتها، وجهود المديرية في التوعية.

واستمع أمير المنطقة، من اللواء "الشهراني" لإيجاز عن سير العمل في المديرية والإدارات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة.

ونوه بجهود رجال الدفاع المدني في مواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك، انطلاقًا مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من اهتمام وعناية بسلامة المواطن والمقيم.

من جهته، قدم اللواء "الشهراني" باسمه ونيابة عن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك على ما يلقاه الجهاز من دعم ومتابعة مستمرة منه، والتي تنعكس على أداء وجودة العمل.أمير تبوك