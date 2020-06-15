بزيادة 10 عن أمس.. 118 مدينة سعودية تسجل إصابات جديدة بـ"كورونا"

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إجمالي عدد الإصابات بلغ 4507 حالات وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم

شهدت 118 مدينة ومحافظة ومركزاً وقرية في المملكة، اليوم، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 10 مدن مقارنة بأمس.

وسجلت الرياض 1658 حالة جديدة، وجدة 413، ومكة 389، والدمام 270، بينما توزعت باقي الحالات على المدن والمحافظات الأخرى.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 4507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات منذ تفشي الفيروس حتى اليوم إلى 132048 حالة، منها 43147 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و87890 حالة تعافٍ، و1011 حالة وفاة.