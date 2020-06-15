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النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص يروج لمعلومات مغلوطة ومضللة بشأن رفع إحدى مواد البناء

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النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص يروج لمعلومات مغلوطة ومضللة بشأن رفع أسعار إحدى مواد البناء النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص يروج لمعلومات مغلوطة ومضللة بشأن رفع إحدى مواد البناء

النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص يروج لمعلومات مغلوطة ومضللة بشأن رفع أسعار إحدى مواد البناء

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع متداول يظهر محتواه المعلوماتي قيام شخص بالترويج لمعلومات مغلوطة ومضللة بشأن رفع السيراميك بحسب زعمه .

وبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.
وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، واستشعار الواجب الأخلاقي فيما ينشر ويتم تداوله.
وأكد أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالأمن المعلوماتي أو محاولة تضليل المجتمع بأخبار مغلوطة ومضللة أو مجهولة المصدر، تحت طائلة المساءلة الجزائية طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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