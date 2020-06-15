مجمع "إرادة" بالرياض يوصل الدواء إلى 656 حالة في المنازل

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بهدف التسهيل على المرضى في ظل جائحة كورونا الجديد

تمكّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض في إيصال الأدوية النفسية إلى 656 حالة في المنازل داخل مدينة الرياض وخارجها خلال الفترة من 1 مارس إلى 31 مايو، حيث يعاني أصحابها من أمراض واضطرابات نفسية وأمراض الإدمان.

وجاءت خدمة توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم؛ بهدف التسهيل على المرضى في ظل جائحة كورونا الجديد، وإجراءات الحظر ومنع التنقل، ولدعم استمرار استقرار الحالة الصحية لكل مريض، خصوصاً أن بعض الأمراض النفسية تعد أمراضاً مزمنة، ويحتاج المصاب بها إلى استخدام الأدوية لفترات طويلة.



وبلغ عدد المواعيد التي استقبلها المجمع في عيادات إعادة صرف الدواء خلال الفترة التي امتدت إلى 3 أشهر، 1983 موعداً؛ بهدف استمرار صرف الدواء للحالات التي تتابع في العيادات الخارجية، إضافة إلى استمرار عمل قسم الصيدلية في استقبال الحالات.

وبلغ عدد المراجعين للقسم 14.406 مراجعاً، فيما بلغ إجمالي عدد الأدوية المصروفة أكثر من 134 ألف دواء.مجمع إرادة والصحة النفسية الرياض