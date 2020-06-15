أخبار عاجلة

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" -
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045 -
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة عسير": "مدّعي التشخيص الخاطئ" لم يُجرِ فحص كورونا

Print
"صحة عسير": "مدّعي التشخيص الخاطئ" لم يُجرِ فحص كورونا "صحة عسير": "مدّعي التشخيص الخاطئ" لم يُجرِ فحص كورونا
أكدت أنه تم التعامل معه وفق البروتوكولات الطبية المحدثة

أفادت الشؤون الصحية بمنطقة عسير بأنه وبعد التحقق من تفاصيل ما تم نشره وتداوله حول ما تعرض له مواطن من تشخيص خاطئ نجم عنه إصابته وأفراد عائلته بفيروس كورونا؛ تبين أن الشخص المذكور لم يقم بأي فحص يثبت إصابته بالفيروس.

وقالت "صحة عسير": المواطن راجع أحد المراكز الصحية في مدينة أبها، وتم التعامل معه وفق البروتوكولات الطبية المحدثة للتعامل مع حالات الاشتباه أو الحالات المؤكدة.

وأضافت: بعد التحقق من خلال الأنظمة الرسمية والمعتمدة لدى وزارة الصحة التي يتم من خلالها تسجيل وتوثيق الحالات الإيجابية المؤكد إصابتها، فلم يثبت إجراء الشخص الفحص، ولم تثبت إصابته بفيروس كورونا حتى صباح الأحد ١٤/ ٦/ ٢٠٢٠م.

وأردفت: نجدد التأكيد على ضرورة التحقق من صحة المعلومات عبر الرجوع للقنوات التابعة لوزارة الصحة والمتاحة للجميع.الشؤون الصحية بمنطقة عسير تشخيص خاطئ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"

ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045

ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045

حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر

الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر

شبكة عيون الإخبارية