أخبار عاجلة

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" -
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045 -
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رجال الأمن بمكة يداهمون أحياءً مخالفة لأنظمة التقيد بالاحترازات الصحية

Print
ورصدت مخالفين لأنظمة التباعد الجسدي ولبس الكمامة

رجال الأمن بمكة يداهمون أحياءً مخالفة لأنظمة التقيد بالاحترازات الصحية

نفذت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة حملة دهم على حلقة الخضار بالكعكية والممشى بالشوقية والجميزة بطريق المسجد الحرام والمعابدة والشرائع بطريق السيل بالعاصمة المقدسة.

ورصدت الجهات الأمنية خلال الجولات مخالفين لأنظمة التباعد الجسدي ولبس الكمامة، حيث حررت مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بالتعليمات وشكلوا تجمعات وآخرين لم يلقوا بالاً للبس الكمامة والتي قد تؤدي إلى تفشي .

رجال الأمن بمكة يداهمون أحياءً مخالفة لأنظمة التقيد بالاحترازات الصحية

رجال الأمن بمكة يداهمون أحياءً مخالفة لأنظمة التقيد بالاحترازات الصحية

رجال الأمن بمكة يداهمون أحياءً مخالفة لأنظمة التقيد بالاحترازات الصحية

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

شبكة عيون الإخبارية