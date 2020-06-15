أخبار عاجلة

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" -
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045 -
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اعتراض وإسقاط "درون" مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين بخميس مشيط

Print
اعتراض وإسقاط "درون" مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين بخميس مشيط اعتراض وإسقاط "درون" مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين بخميس مشيط
"المالكي": امتداداً للعمليات الإرهابية الحوثية لاستهداف الأبرياء والتي كان آخرها صاروخ بالستي

اعتراض وإسقاط

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة (خميس مشيط) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأوضح العقيد "المالكي" أن هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران) بإطلاق صاروخ بالستي في (13 يونيو 2020م)، وإن استمرار المليشيا الحوثية في أعمالها الإرهابية والعدائية باستخدام الطائرات بدون طيار، والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين الأبرياء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقال: قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.طائرة بدون طيار خميس مشيط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"

ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045

ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045

حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر

الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر

شبكة عيون الإخبارية