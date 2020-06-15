نائب أمير منطقة جازان يحثّ كبار السن والمرضى على الصلاة بالمنازل

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خلال اتصال مرئي أجراه اليوم مع مدير "الشؤون الإسلامية" بالمنطقة

التقى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، عبر الاتصال المرئي اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي.

واطلع الأمير "محمد"، خلال الاتصال، على التقرير الخاص بتهيئة جوامع ومساجد المنطقة وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية لحماية المصلين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجّه نائب أمير منطقة جازان بأهمية تكثيف الجولات الرقابية والبرامج التوعوية المتضمنة التأكيد على المصلين بتطبيق الإجراءات الخاصة، حاثاً كبار السن والمرضى على الصلاة بالمنازل، وعدم إحضار الأطفال أقل من خمسة عشر عاما للمساجد، وتجنب المصافحة وعدم التزاحم عند الدخول والخروج.

وثمّن الأمير محمد بن عبدالعزيز ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من رعاية واهتمام ببيوت الله بمختلف مناطق المملكة، مبرزاً الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة بالمنطقة والجهود التي يبذلها الفرع لخدمة أبناء المنطقة والمقيمين بها تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يوفر سبل السلامة والراحة والطمأنينة للمصلين.

من جانبه، أعرب مدير عام الشؤون الإسلامية بجازان عن سعادته بلقاء نائب أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات.نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز