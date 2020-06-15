أخبار عاجلة

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" -
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045 -
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نائب أمير منطقة جازان يحثّ كبار السن والمرضى على الصلاة بالمنازل

Print
نائب أمير منطقة جازان يحثّ كبار السن والمرضى على الصلاة بالمنازل نائب أمير منطقة جازان يحثّ كبار السن والمرضى على الصلاة بالمنازل
خلال اتصال مرئي أجراه اليوم مع مدير "الشؤون الإسلامية" بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يحثّ كبار السن والمرضى على الصلاة بالمنازل

التقى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، عبر الاتصال المرئي اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي.

واطلع الأمير "محمد"، خلال الاتصال، على التقرير الخاص بتهيئة جوامع ومساجد المنطقة وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية لحماية المصلين ومنع انتشار المستجد.

ووجّه نائب أمير منطقة جازان بأهمية تكثيف الجولات الرقابية والبرامج التوعوية المتضمنة التأكيد على المصلين بتطبيق الإجراءات الخاصة، حاثاً كبار السن والمرضى على الصلاة بالمنازل، وعدم إحضار الأطفال أقل من خمسة عشر عاما للمساجد، وتجنب المصافحة وعدم التزاحم عند الدخول والخروج.

وثمّن الأمير محمد بن عبدالعزيز ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من رعاية واهتمام ببيوت الله بمختلف مناطق المملكة، مبرزاً الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة بالمنطقة والجهود التي يبذلها الفرع لخدمة أبناء المنطقة والمقيمين بها تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يوفر سبل السلامة والراحة والطمأنينة للمصلين.

من جانبه، أعرب مدير عام الشؤون الإسلامية بجازان عن سعادته بلقاء نائب أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات.نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا  يرتفع لـ 1877 حالة

شبكة عيون الإخبارية