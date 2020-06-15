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برنامج "يسّر" ينظم ندوة افتراضية مع البنك الدولي.. غدًا

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برنامج "يسّر" ينظم ندوة افتراضية مع البنك الدولي.. غدًا برنامج "يسّر" ينظم ندوة افتراضية مع البنك الدولي.. غدًا
بعنوان "الرؤى المستقبلية للحكومة الرقمية بمنظور كورونا"

برنامج

ينظم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، بالتعاون مع البنك الدولي، يوم غد، ندوة افتراضية بعنوان "الرؤى المستقبلية للحكومة الرقمية من خلال منظور المستجد"، بمشاركة نخبة من متخذي القرار والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم والعاملين والمهتمين في هذا المجال.

وتهدف الندوة إلى استعراض دور التقنيات الحديثة في التصدي للكوارث والأوبئة التي تواجه عمل القطاع الحكومي حول العالم على غرار فايروس كورونا، واستعراض التجارب الدولية الناجحة في هذا الجانب، بالإضافة إلى التعرف على كيفية تسخير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في الحد من الكوارث التي قد تواجه هذا القطاع الحيوي والمهم.

ويسعى برنامج "يسّر" من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على أبرز قصص النجاح الدولية التي مكنت القطاع الحكومي حول العالم من التعامل مع تبعات جائحة كورونا، فضلاً عن إيجاد حلول لمساعدة الجهات الحكومية في المملكة ودعمها من أجل خدمة المستفيدين، حيث يمارس البرنامج منذ تأسيسه في العالم 2005م دور المحفز والممكن لتلك الجهات للوصول إلى حكومة رقمية فعالة محورها المواطن.برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسّر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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