قرابة 200 ألف مستفيد من أنشطة المركز الثقافي الإسلامي بمدريد

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وفقاً للتقرير السنوي تنوعت ما بين دينية وتعليمية وثقافية واجتماعية

كشف التقرير السنوي للمركز الثقافي الإسلامي بمدريد، التابع لرابطة العالم الإسلامي عن استفادة قرابة مائتي ألف مستفيد من الخدمات التي قدمها المركز وتنوعت على المجالات الدينية والثقافية والإعلامية والخيرية والاجتماعية بما في ذلك الأنشطة الرمضانية والتعليمية.

وتفصيلاً، أبرز التقرير السنوي 1440/1441هـ عن أنشطة دينية للمركز تضمنت 107 حالات إشهار إسلام، 46 رجلاً، و61 امرأة، و30 درساً باللغة الإسبانية لإمام المركز كل يوم سبت استفاد منه 70 شخصاً، وتنفيذ 4 حلقات لتحفيظ القرآن الكريم للكبار، ومحو الأمية، وللصغار، أسبوعيًا، للذكور والإناث، و10 عقود زواج و5 عقود طلاق شرعي وتغسيل 53 متوفّى، ما بين رجل وامرأة وطفل.

وفي المجال الثقافي والإعلامي فقد تضمنا 4 لقاءات تلفزيونية، ونقلًا لبعض خطب الجمعة، و5 نشرات تعريفية بجهود المركز، ومحاضرات دورية كل يوم جمعة باللغة الإسبانية في الثقافة الإسلامية، و5 لقاءات شهرية مفتوحة لجميع فئات المجتمع الإسباني للتعريف بالإسلام وجهود المركز، استفاد منه أكثر من 600 شخص، بالإضافة لتنظيم برنامج التعايش الثقافي للمرة الثالثة بالتنسيق مع بلدية الحي بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، استفاد منه أكثر من 100 شخص. واستقبال أكثر من 400 طالب وطالبة من طلاب الجامعات للتعريف بالإسلام وجهود المركز، وكذلك استقبال المركز ل 73 زيارة من المدارس والمعاهد والجامعات، استفاد منها 2291 شخصاً.

وفي مجال النشاط الخيري والاجتماعي تم توزيع أكثر من 5000 نسخة من المصحف الشريف، وتوزيع 10 آلاف نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإسبانية على الأفراد والجمعيات والمراكز الإسلامية. وكذلك توزيع أكثر من 10 آلاف نسخة من المختصر في التفسير باللغة العربية، وتوزيع 10 آلاف نسخة من العشر الأخير باللغتين العربية والإسبانية. وتوزيع 10 آلاف نسخة من السيديهات للقرآن الكريم، والتعريف بالإسلام. كما قام المركز بطباعة 50 ألف نسخة من حصن المسلم باللغتين العربية والإسبانية. وتأمين عدد 1900 كفن للرجال والنساء.

وضمن الأنشطة الرمضانية تم تنظيم 14150 وجبة إفطار داخل المركز وتوزيع 4950 وجبة للمراكز القريبة، ومركز اللاجئين، ومركز رعاية الأحداث. كما توزيع أكثر من 73 طنًا من التمور على 5719 جمعية ومركزًا ومسجدًا وتوزيع 15 ألف كيلو من التمور على المصلين طيلة شهر رمضان بعد صلاة الجمعة، وكذلك توزيع عدد 2500 من السجاد لفرش بعض المساجد المحتاجة، وطباعة عدد 9400 إمساكية وتوزيع 1060 مسندة وسجادة للجلوس لكبار السن. وكذلك توزيع 100 دولاب خشبي لحفظ المصاحف على الجمعيات والمراكز، كما وفر المركز سبل الراحة لمصلي صلاة التراويح لعدد تجاوز 2000 ألفي شخص يومياً لحضور صلاة التراويح، كما حضر 5000 آلاف شخص لشهود صلاة العيد، واقام المركز فعاليات مصاحبة أخرى مثل حفل معايدة وألعاب لأطفال الجالية، استفاد منه أكثر من 100 طفل وطفلة.

وفي المجال التعليمي نفذ المركز روضة الأطفال نهاية الأسبوع، استفاد منها 60 طفلاً وطفلة. ودروساً لتعليم محو الأمية نهاية الأسبوع، ودروسًا أخرى لغير الناطقين باللعة العربية بشكل مجاني. هذا بالإضافة لتدريس 1200 طالب وطالبة في مدرسة نهاية الأسبوع لتعليم العربية والثقافة الإسلامية، ولقاءات أسبوعية شبابية في السيرة النبوية، وقصص القرآن الكريم، وحوارات شبابية، استفاد منها 35 شاباً وشابة.

المركز الثقافي الإسلامي مدريد