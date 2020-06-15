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لا إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

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لا إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا في تايلاند لا إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا في تايلاند
ليظل إجمالي الحالات المؤكدة عند 3135 إصابة و58 وفاة

لا إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

لم تسجل تايلاند يوم الإثنين إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليظل إجمالي الحالات المؤكدة عند 3135 حالة إصابة و58 وفاة.

وتعد هذه ثاني مرة خلال خمسة أيام لا تسجل فيها أي حالات إصابة، ليمر 21 يوماً على البلاد دون تسجيل أي إصابة محلية.. وتماثل 2987 مصاباً بالفيروس للشفاء.

ووفق رويترز قال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة كوفيد-19، إن جميع حالات الإصابة التي سجلت أخيراً جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.تايلاند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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