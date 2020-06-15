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سعر الخام الأمريكي يتراجع 5%.. "وبرنت": 37.43 دولارًا للبرميل

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سعر الخام الأمريكي يتراجع 5%.. "وبرنت": 37.43 دولارًا للبرميل سعر الخام الأمريكي يتراجع 5%.. "وبرنت": 37.43 دولارًا للبرميل
وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من كورونا في ظل ارتفاع الإصابات

سعر الخام الأمريكي يتراجع 5%..

انخفضت النفط اليوم الاثنين بشكل حاد، وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس القاتل في الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 09:02 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يوليو بنسبة 4.77% إلى 34.53 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز" هبطت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 3.36% إلى 37.43 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لموقع "بلومبرغ".

وشهدت أسعار النفط انخفاضًا حادًّا الأسبوع الماضي؛ حيث تَرَاجع خام "برنت" بنحو 8.4%، أما الخام الأمريكي فقد هبط بنسبة 8.3%.

ووفقًا للخبراء والمحللين؛ فإن اهتمام المتعاملين في سوق النفط العالمية ينصبّ على الوضع المحيط بفيروس كورونا.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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