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ألمانيا تفتح حدودها أمام الدول الأوروبية.. باستثناء 4 منها

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ألمانيا تفتح حدودها أمام الدول الأوروبية.. باستثناء 4 منها ألمانيا تفتح حدودها أمام الدول الأوروبية.. باستثناء 4 منها
بعد أن كانت قد أغلقتها منذ ثلاثة أشهر بسبب انتشار كورونا

ألمانيا تفتح حدودها أمام الدول الأوروبية.. باستثناء 4 منها

رفعت ألمانيا، اليوم الاثنين، قيود السفر لمعظم دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن وبريطانيا، بعد أن كانت قد أغلقت حدودها منذ ثلاثة أشهر بسبب انتشار جائحة .

وألغت الخارجية الألمانية التحذير من السفر إلى 27 دولة في أوروبا عند منتصف الليل عبر موقعها على الإنترنت.

ومن المقرر أن توقف ألمانيا أيضًا تنفيذ القيود والمراقبة الحدودية بداية من اليوم الاثنين، على الرغم من أنه كان قد تم بالفعل إلغاء عمليات الفحص والتفتيش في العديد من المعابر الحدودية.

ووفق " اليوم" تتماشى هذه الخطوة مع توصية من المفوضية الأوروبية، التي حثت أعضاء الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح الحدود اعتبارًا من الأسبوع الحالي.

ولم يشمل قرار رفع التحذير الألماني إسبانيا والنرويج وفنلندا، لأنها هذه الدول نفسها مددت الحظر الخاص بها؛ في حين أن السويد هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لا يُعتقد أنه تم السيطرة على الوباء فيها بشكل كافٍ للسماح برفع التحذير.

وتوصي المفوضية برفع تدريجي لقيود السفر بعد 30 يونيو للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في دخول أوروبا.ألمانيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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