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"الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على الباحة.. والمدني يتفاعل

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"الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على الباحة.. والمدني يتفاعل "الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على الباحة.. والمدني يتفاعل
دعوات بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة) تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.الباحة أمطار حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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