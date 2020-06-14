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الأردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل
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الخميس 18 يونيو 2020 06:40 مساءً
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة
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الخميس 18 يونيو 2020 06:33 مساءً
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين
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الخميس 18 يونيو 2020 06:33 مساءً
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة
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الخميس 18 يونيو 2020 06:33 مساءً
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع
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الخميس 18 يونيو 2020 06:33 مساءً
تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟
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الخميس 18 يونيو 2020 06:12 مساءً
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية
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الخميس 18 يونيو 2020 06:12 مساءً
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل
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الخميس 18 يونيو 2020 06:12 مساءً
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الخميس 18 يونيو 2020 06:12 مساءً
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شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الشرطة تنشر فيديو اعتقال شاب أسمر هز أمريكا من جديد
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 14 يونيو 2020 05:55 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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