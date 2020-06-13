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فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا

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فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا
إجمالي الوفيات ارتفع إلى 29398 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا

سجَّلت فرنسا في مستشفياتها 24 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 29398 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، وفقًا لتقرير نشرته الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.

وأكد التقرير استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بأقل من 8 مرضى عن يوم أمس؛ ليصبح المجموع 871 حالة حرجة.

ومن المزمع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد المرحلة الثالثة من إجراءات رفع الحجر الصحي العام المقرر في الـ 22 من هذا الشهر، ومن ضمنها إعادة فتح المطاعم في باريس وضواحيها، وتخفيف الإجراءات في المدارس، ورفع الحظر عن التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.

كما ستكشف وكالة الصحة العامة يوم الثلاثاء القادم عن التحديث الجديد لعدد الوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية، الذي بلغ 10384 حالة وفاة وفقًا لآخر تحديث لها. الجديد فرنسا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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