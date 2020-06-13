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"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض

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"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض "الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض
تستهدفان توفير المخازن والمستودعات وفقًا لمعايير السلامة الغذائية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بالموافقة على تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية، والجمعية التعاونية الزراعية المركزية، وذلك ضمن مستهدفات برنامج مكافحة التستر التجاري والاهتمام بالمزارعين واستقرار السوق الزراعي واستدامته ضمن مستهدفات برنامج الأمن الغذائي.

وتهدف الجمعية الاستهلاكية المركزية إلى توفير المخازن والمستودعات وفقًا لمعايير السلامة الغذائية، وتقديم الخدمات المساندة للجمعيات التعاونية، وتسويق المنتجات في الأسواق وغيرها، بالإضافة إلى نشاط عقود في القطاعين العام والخاص، وتحقيق مستهدفات برنامج مكافحة التستر من خلال زيادة وانتشار القطاع التعاوني، بينما تهدف الجمعية الزراعية المركزية إلى التحالف مع الجمعيات التعاونية الزراعية ومتعددة الأغراض، التي تمارس النشاط الزراعي في مختلف مناطق المملكة، وتوطين الزراعة وإعادة الإنتاج، وتدريب المزارعين وتأهيلهم، والاستثمار في زراعة الأعلاف وصناعة المركبات الغذائية لضمان استقرار السوق الزراعي واستدامة نموه، مما يحقق مستهدفات برنامج الأمن الغذائي.

يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن خطط الوزارة لدعم التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية والمشروعات التنموية.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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