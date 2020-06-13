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نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"

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نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"

نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ

قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم، خالص التعازي والمواساة لوالدي وذوي كل من: وكيل الرقيب جابر بن محمد عكيري، والجندي أول أحمد بن محمد مغفوري، اللذين توفيا نتيجة انقلاب دوريتها خلال قيامهما بأداء مهمة أمنية لعملهما.

ونقل نائب أمير جازان، لأسرتي المتوفين تعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مؤكدًا اعتزاز الجميع بتفاني وإخلاص الفقيدين وحرصهما -رحمهما الله- على القيام بالمهام الموكلة لهما والأمانة في أداء عملهما، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدين بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

من جانب آخر، عبر والدا وذوا الفقيدين عن شكرهما لنائب أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم؛ ما كان له الأثر البالغ في نفوسهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى -عز وجل- أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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