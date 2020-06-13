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مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا

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مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا

مصراوي Masrawy

09:49 م السبت 13 يونيو 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

وجه مستشفى قها للحجر الصحي، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، الشكر لطبيب النساء والتوليد، أحمد سامي الوكيل، لإنقاذه حالتين ولادة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المستشفى في بيان له علي صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دكتور أحمد سامي الوكيل، طبيب النساء والتوليد المتميز، صاحب المهمة الثقيلة في الفريق الطبي السادس، بمتابعة المريضات الحوامل، والاطمئنان عليهم، والتدخل السريع في حال حدوث مضاعفات قد تؤثر عليهم، وبتوفيق الله كان سببا في إنقاذ حالتين وتم ولادتهما طوارئ بعد حدوث مضاعفات، وتم إنقاذ الأم والجنين في كلتا الحالتين، وذلك كله نتيجة المتابعة المستمرة والجاهزية لأي أمر طارئ".

وأضاف: "رغم المهمة الثقيلة فإن دكتور أحمد يتابع أيضًا الحالات الأخرى مع زملائه الأبطال، ويقدم دومًا المساعدة.. شكرًا لكل طبيب يعمل بجد وإخلاص معليًا قيم الطب النبيلة ومخلصا لرسالته السامية ومتمسكا بأعرافها الأخلاقية والإنسانية".

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