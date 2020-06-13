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الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال

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الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال

جى بي سي نيوز :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد للعاملين في الامن الوقائي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله شخص وفتاة من جنسية اجنبية داخل احدى المركبات وبحوزة الفتاة سلاح ناري حيث بوشر التحقيق في مقطع الفيديو لتحديد هويتهما .
واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى تحديد هوية الشخصين والقاء القبض عليهما وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزتهما وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

جي بي سي نيوز

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