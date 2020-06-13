مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات

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والدته تحادثه: "يا خالد.. خالد.. أنا أمك عرفتني؟"‫

في مقطع مؤثر تواصلت والدة المعتقل في السجون الأمريكية خالد الدوسري مع ابنها المعتقل، الذي ظهر عليه في بداية المكالمة عدم معرفتها. وبعد أن رددت له: "أنا أمك شيخة، يا خالد.. خالد.. أنا أمك عرفتني؟"، رد قائلاً: "نعم أنت أمي".

‫جاء ذلك بعد أن نشر المحامي سعود بن متعب بن قويد، المكلف بمتابعة ملف المعتقل في أمريكا، جزءًا من مكالمة خالد الدوسري لوالدته، وذلك بعد انقطاع لأكثر من تسع سنوات.

‫وقال "ابن قويد" عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر": "أحبتي، ننشر لكم جزءًا بسيطًا من مكالمة السجين خالد لوالدته بعد موافقتهم لغرض توضيح ما تعانيه عائلته؛ وهو ما يستدعى وقوف المجتمع والمسؤولين معه".

‫ُيُشار إلى أن الطالب السعودي خالد الدوسري كان مبتعثا منذ عام 2008 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتُقل في يوم 28 فبراير 2011م بسبب تهم وُجّهت إليه، منها محاولة تفجير منزل الرئيس السابق بوش، وتفجير ملاهٍ وسدود أمريكية. وتقلصت التهم في تهمة واحدة، هي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه سجن مؤبد، بينما يؤكد فريق دفاعه أنه بريء من تلك التهم الموجَّهة ضده. المعتقل خالد الدوسري